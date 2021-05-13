Европарламент, Совет Европы и ПАСЕ обязаны признать свою ответственность за плачевное положение СМИ на Украине, сказал спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости 13 мая

Володин напомнил, что, когда на Украине закрыли все оппозиционные СМИ, страны ЕС и международные институты промолчали, так как хотели любой ценой сохранить действующую украинскую власть.

«В стране, где закрыли оппозиционные СМИ, где не существует оппозиционных партий, сформирован тоталитарный режим. Совет Европы, Европарламент, ПАСЕ должны осознать свою ответственность за это»,- цитирует агентство Володина.

Атака на Медведчука: ОПЗЖ грозит обратиться к народу © vybor.ua Виктором Медведчуком.

Этими действиями страны Европейского союза дискредитируют не только себя, но и провозглашаемые ими принципы демократии, прав и свобод граждан, подчеркнул Володин.

Он добавил, что применение двойных стандартов стало обыденной практикой при реализации западными странами своих интересов.