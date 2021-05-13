Володин напомнил, что, когда на Украине закрыли все оппозиционные СМИ, страны ЕС и международные институты промолчали, так как хотели любой ценой сохранить действующую украинскую власть.
«В стране, где закрыли оппозиционные СМИ, где не существует оппозиционных партий, сформирован тоталитарный режим. Совет Европы, Европарламент, ПАСЕ должны осознать свою ответственность за это»,- цитирует агентство Володина.
По его словам, европейские государства принесли в жертву свободу слова с тем, чтобы начать ликвидацию партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» во главе с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Этими действиями страны Европейского союза дискредитируют не только себя, но и провозглашаемые ими принципы демократии, прав и свобод граждан, подчеркнул Володин.
Он добавил, что применение двойных стандартов стало обыденной практикой при реализации западными странами своих интересов.