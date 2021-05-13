«Националисты попытались ворваться в здание суда. Полиция отбила нападение и забаррикадировались внутри здания», — говорится в сообщении.
По информации издания, правоохранители подозревают, что провокатор находится в «неадекватном состоянии».
Ранее в Печерском районном суде началось заседание об избрании меры пресечения Виктору Медведчуку, которого заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.
Прокуратура просит суд избрать ему меру пресечения в виде ареста до 10 июля с возможностью внесения залога в размере 300 млн 930 тысяч гривен.