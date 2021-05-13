У здания Печерского районного суда, где избирается мера пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, произошла стычка между националистами и представителями организации от ОПЗЖ «Патриоты за жизнь». Об этом 13 мая сообщает издание Vesti.ua

«Националисты попытались ворваться в здание суда. Полиция отбила нападение и забаррикадировались внутри здания», — говорится в сообщении.

По информации издания, правоохранители подозревают, что провокатор находится в «неадекватном состоянии».

Атака на Медведчука: ОПЗЖ грозит обратиться к народу © vybor.ua Виктору Медведчуку, которого заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

Прокуратура просит суд избрать ему меру пресечения в виде ареста до 10 июля с возможностью внесения залога в размере 300 млн 930 тысяч гривен.