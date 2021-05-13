Галицкий районный суд Львова вынес приговор одному из двух студентов, обливших краской памятник Степана Бандеры. Ему назначили 4 года заключения, однако потом заменили наказание испытательным сроком, передает «Суспільне» 13 мая

Данный инцидент произошел ночью с 4 на 5 февраля, а дело в львовском суде рассматривалось в конце апреля. Тогда были задержаны два студента в возрасте 19 и 24 лет.

«Такое решение (решение об испытательном сроке. — Ред.) было принято на основании соглашения между прокурором и обвиняемым. В дальнейшем во время службы (студент учится на военной специальности) за обвиняемым будет проведен надзор», — рассказал представитель суда Павел Береза.

Вандалы изуродовали одну из главных достопримечательностей Днепра © Facebook, Marta Tumanova

Ранее сообщалось, что неизвестный вандал изрисовал красной краской памятник жертвам Холокоста, расположенный рядом с домом родителей президента Украины Владимира Зеленского, а также оставил надписи на заборе еврейской школы.

Злоумышленником оказался 31-летний ранее судимый житель Кривого Рога. Он попал в объектив камер видеонаблюдения. Кроме того, полиция нашла принадлежавший ему баллончик с краской.