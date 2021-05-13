Данный инцидент произошел ночью с 4 на 5 февраля, а дело в львовском суде рассматривалось в конце апреля. Тогда были задержаны два студента в возрасте 19 и 24 лет.
«Такое решение (решение об испытательном сроке. — Ред.) было принято на основании соглашения между прокурором и обвиняемым. В дальнейшем во время службы (студент учится на военной специальности) за обвиняемым будет проведен надзор», — рассказал представитель суда Павел Береза.
До этого подсудимые признали свою вину и сказали, что им заплатили по 1000 гривен за акт вандализма. Это нанесло ущерб Галицкой администрации в размере 7100 гривен. Против заказчика преступления также ведется расследование.
Ранее сообщалось, что неизвестный вандал изрисовал красной краской памятник жертвам Холокоста, расположенный рядом с домом родителей президента Украины Владимира Зеленского, а также оставил надписи на заборе еврейской школы.
Злоумышленником оказался 31-летний ранее судимый житель Кривого Рога. Он попал в объектив камер видеонаблюдения. Кроме того, полиция нашла принадлежавший ему баллончик с краской.