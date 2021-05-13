Ранее власти Украины предложили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху роль посредника в диалоге президента Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина. Нетаньяху не отказался, однако теперь лидер Израиля сам остро нуждается в помощи международных посредников — из-за обострения конфликта с Палестиной и угрозы отставки.
Эксперт отметил, что если премьерство Биньямина Нетаньяху прервется, и он перейдет в оппозицию, вряд ли его навыки посредника в переговорах между Киевом и Москвой будут востребованы.
«Нетаньяху, используя хорошие личные отношения с президентами Трампом и Путиным, выступал как посредник между Россией и США. Так что для него эта роль не нова. Но я сомневаюсь, что сейчас это актуально», — считает Цинкер.
Политолог добавил, что если Нетаньяху уйдет и на его место премьера Израиля придет новый политик, не имеющий опыта и неизвестный на международной арене, вряд ли он сможет эффективно играть роль посредника.
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