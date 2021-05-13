Законопроект «О медиа» объединил против себя журналистов, и те, кто будет его защищать, будут носить клеймо «врага прессы». Об этом 13 мая на своей странице в Facebook заявил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко

«Уже 2-й год власть не оставляет попытки протащить законопроект "О медиа", который ограничивает свободу слова, внедряет чрезмерное регулирование работы СМИ, устанавливает штрафы и возможность закрытия онлайн-медиа, усиливает полномочия своего главного кнута — Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. За эти почти полтора года законопроект "О медиа" объединил против себя сотни украинских редакций, журналистов и блогеров, которые вместе с членами НСЖУ поставили свои подписи под заявлением с требованием снять его с рассмотрения в Верховной Раде», — пишет Томиленко.

О реальной свободе печати и независимых журналистах © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Можно при жизни сделать много добрых дел. Но войти в историю как враг журналистов — это клеймо не смыть. Каждый адвокат законопроекта "О СМИ" войдет в историю как "враг прессы". Ни один голос за этот законопроект не останется без внимания журналистов. Списки тех, кто нажмет кнопку "за", будут висеть в каждой редакции, их будут изучать на факультетах журналистики и передавать следующим поколениям как пример измены журналистским ценностям бывшими коллегами. Каждый народный депутат должен решить для себя, стоит ли такой памяти желание управлять журналистами», — добавил Томиленко.

В мае 2020 года парламент решил доработать законопроект о медиа с учетом замечаний. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) считает, что закон нарушает права журналистов, и просит снять его с рассмотрения в Верховной Раде, а также отправить его на рассмотрение в Венецианскую комиссию Совета Европы для анализа на соответствие европейским стандартам.