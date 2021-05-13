Иван взял кота у друга в ноябре 2020 года, чтобы подарить его сестре, которая проживает вместе с ним. Котенка назвали Мурчиком, оба хозяева заботились о животном.
Однако позже мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес животному травмы, несовместимые с жизнью. По его словам, он «слетел с катушек» из-за того, что кот ослушался — продолжал лазить по тарелкам, хотя хозяин его прогонял. В приступе ярости Иван схватил животное за лапы и разорвал.
Сейчас мужчина жалеет о содеянном. За жестокую расправу над котом ему грозит три года лишения свободы.