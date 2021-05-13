Если премьерство Биньямина Нетаньяху прервется и он перейдет в оппозицию, вряд ли его навыки посредника в переговорах между Киевом и Москвой будут востребованы. Об этом рассказал директор Института Восточной Европы и СНГ (Израиль) Александр Цинкер в интервью изданию Украина.ру

Авигдор Эскин: Для американцев Коломойский внезапно стал «пророссийским провокатором» © РИА Новости, Нина Зотина Биньямину Нетаньяху роль посредника в диалоге президента Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина. Нетаньяху не отказался, однако теперь лидер Израиля сам остро нуждается в помощи международных посредников — из-за обострения конфликта с Палестиной и угрозы отставки.

«Нетаньяху, используя хорошие личные отношения с президентами Трампом и Путиным, выступал как посредник между Россией и США. Так что для него эта роль не нова. Но я сомневаюсь, что сейчас это актуально. В случае, если его премьерство прервется и он перейдет в оппозицию, сомневаюсь, что его навыки посредника будут востребованы», — считает эксперт.

Цинкер также отметил, что если Нетаньяху уйдет и на его место премьера Израиля придет новый политик, не имеющий опыта и неизвестный на международной арене, вряд ли он сможет эффективно играть роль посредника.

Поэтому, пока не будет найден выход из политического тупика, вряд ли Нетаньяху активно займется переговорными процессами, заключил собеседник издания.

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