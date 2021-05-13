Украинский певец Dzidzio признался, что получил более чем 50% скидки при покупке квартиры в Киеве благодаря своей узнаваемости и популярности. Об этом он рассказал в передаче «Звездный путь», которая на днях вышла на YouTube

Оля Полякова пожаловалась на трудности общения со старшей дочерью © Оля Полякова/Инстаграм

«Хочу поблагодарить того человека, потому что я тогда не рассчитывал ни на какую поддержку. Знал, что можно частично взять в кредит, но на такую щедрость не рассчитывал. Человек сказал: "Мы можем сделать вам такое предложение". Никто до конца не мог поверить, поэтому хочу поблагодарить», — сказал музыкант.

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Dzidzio (Михаил Хома) — актер и фронтмен одноименной украинской группы, выступающей в жанре «комедийного антигламурного попа».

Совсем недавно артист заявил о разводе с женой певицей Slavia (Ярослава Хома), с которой состоял в отношениях более 20 лет. Исполнительница заявила, что причиной расторжения брака послужили многочисленные измены ее мужа, а Dzidzio ответил, что у него много лет не хватало времени разобраться в этих отношениях, а в карантин он это сделал.

В одном из последних интервью Slavia сказала, что надеется разойтись с супругом полюбовно, в том числе без скандала решить квартирный вопрос.