Dzidzio рассказал, что собственник квартиры, которую он собирался приобретать, узнал в нем артиста, исполняющего гимн Украины и поэтому предложил снизить цену на недвижимость.
«Хочу поблагодарить того человека, потому что я тогда не рассчитывал ни на какую поддержку. Знал, что можно частично взять в кредит, но на такую щедрость не рассчитывал. Человек сказал: "Мы можем сделать вам такое предложение". Никто до конца не мог поверить, поэтому хочу поблагодарить», — сказал музыкант.
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Dzidzio (Михаил Хома) — актер и фронтмен одноименной украинской группы, выступающей в жанре «комедийного антигламурного попа».
Совсем недавно артист заявил о разводе с женой певицей Slavia (Ярослава Хома), с которой состоял в отношениях более 20 лет. Исполнительница заявила, что причиной расторжения брака послужили многочисленные измены ее мужа, а Dzidzio ответил, что у него много лет не хватало времени разобраться в этих отношениях, а в карантин он это сделал.
В одном из последних интервью Slavia сказала, что надеется разойтись с супругом полюбовно, в том числе без скандала решить квартирный вопрос.