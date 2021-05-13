Чернобыль — это гигантское количество проблем, медицинских, экологических, социальных, которые на Украине как не решались, так и не решаются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель пресс-службы УПЦ Василий Анисимов, который многие годы вёл чернобыльскую тему как журналист

Василий Анисимов: В огне Чернобыля сгорел наш атеизм © pravoslavye.org.ua

Эксперт пояснил, что можно было 30 лет назад писать о необходимости строительства современного медицинского центра по пересадке костного мозга и лечении прочих чернобыльских болезней, но за это время ничего создано не было.

«Ликвидаторы — это как бы второе издание ветеранов Великой Отечественной, для нашей евроустремленной власти это «совок», пережиток коммунистического прошлого. Не разделяют европейские ценности, талдычат о братстве наших народов. Они не ко двору. Чернобыль не только трагедия, но и общечеловеческая победа. Ликвидаторы действительно спасли мир от великой беды, и не по-киношному, а в реальных опасных и тяжких трудах, муках, поте и крови. Для нашей власти все, общее с Россией, преступно. Поэтому и отношение к Чернобылю свинское», — считает Анисимов.

Изначально была идея сделать встречи трех президентов России, Украины и Белоруссии с патриархом, митрополитом Киевским и митрополитом Минским в Чернобыле традиционными, чтобы вместе возрождать зону, крепить чернобыльское братство, но этого не произошло из-за Майдана и войны в Донбассе, заключил собеседник издания.

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