Украинское государство на данный момент неспособно полностью избавиться от олигархов, сказал в интервью Украина.ру политтехнолог Марат Баширов

Только в случае если суверены, которые патронируют Украину, откажутся от этой политики, у государства могут появиться шансы пересмотреть экономическую политику внутри страны, полагает политтехнолог.

«Она (Украина — ред.) не может сейчас от них (олигархов — ред.) избавиться. Для этого, во-первых, надо пересматривать конституцию, и во-вторых, уходить от внешнего управления», — сказал Баширов.

Полный текст интервью читайте здесь

Марат Баширов о причинах, по которым Украина не сможет избавиться от олигархов © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейший людей страны по версии Forbes Украина.