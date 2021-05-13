Предыдущий президент Украины Петр Порошенко загубил хорошую традицию начинать памятные чернобыльские дни ударом чернобыльского колокола на мемориальной могиле ликвидаторов в Чернобыльском храмовом мемориальном комплексе в Дарнице. Об этом рассказал пишущий на эту тему журналист Василий Анисимов в интервью изданию Украина.ру

Василий Анисимов: В огне Чернобыля сгорел наш атеизм © pravoslavye.org.ua

По традиции, начиная с Леонида Кучмы все президенты Украины, руководители Кабмина и парламента вместе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским Владимиром ночью возлагали к могиле цветы, служили панихиду, ставили свечи в храме и на могиле, пояснил эксперт.

Также, по его словам, ликвидаторы пели свой гимн «Дай мне руку, чернобылец-брат!», утром свои торжества проводили МЧС, военные и пожарные, а затем во всех учреждениях Киева и страны, где есть ликвидаторы, их привечали, благодарили, дарили подарки.

«Хорошая была традиция. Добрая, человеческая. Но Порошенко было не до чернобыльцев. Он ее зарубил. Я сам был много лет в «десятке» чернобыльского храма и комплекса, помогал в строительстве, мы очень радовались, что нам удалась установить такую церковно-государственную традицию памяти и чествования ликвидаторов», — вспоминает Анисимов.

Для украинского журналиста, много писавшего на чернобыльские темы, все кажется чем-то утомительно-тщетным, потому что Чернобыль — это гигантское количество проблем, медицинских, экологических, социальных, которые, как не решались, так и не решаются, заключил собеседник издания.

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