В Павлограде 49-летний украинец совершил разбойное нападение на женщину. Об этом 13 мая сообщает nashemisto.dp.ua со ссылкой на прокуратуру в Днепропетровской области

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