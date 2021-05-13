Преступник увидел, что у подъезда жилого дома проходит похоронный обряд. Он направился вместе с родственниками и близкими умершего на кладбище, где заметил, как вдове дают деньги на погребение. После поминального обеда преступник проследил за пожилой женщиной до места проживания, проник в квартиру и нанес ей несколько ударов ножом по лицу, забрал 7 тысяч гривен (меньше 19 тысяч рублей), паспорт и банковскую карту потерпевшей и скрылся.
В результате нападения лицо женщины было непоправимо изуродовано.
Свою вину подсудимый не признал, однако ее полностью доказала прокуратура, которая поддерживала обвинения. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.