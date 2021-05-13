Ведущий белорусского происхождения и бывший гражданский муж умершей от болезни певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев удивил поклонников новым признанием. Шоумен признался, что целовался с американской моделью Наоми Кэмпбелл. Пост об этом артист разместил на днях в сториз Instagram

Опубликован топ звезд, которым доверяют россияне. В список попала уроженка Украины © Филипп Киркоров/Инстаграм

«Мы действительно целовали друг друга — в щеки. Это было на съемках новогодней программы. Наоми постоянно забывала свои слова, поэтому мы делали много дублей, и каждый заканчивался поцелуем. Забавно, что Доронин сидел с нами за одним столом», — рассказал ведущий.

Другое откровение Шепелева касалось его роста. Артист признался, что чувствовал себя неуютно во время жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года, потому что вокруг него были исключительно высокие люди, а его рост 175 сантиметров.

«Все вокруг меня были просто гигантеры. Посмотрите на фотографию с Натальей Водяновой. Один только Фабио Каннаваро был со мной одного роста. Про Владимира Владимировича говорить не буду», — заявил Шепелев.

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Дмитрий Шепелев сейчас трудится на одном из российских каналов, а прежде вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским вел шоу «Красное или черное» на канале «Интер».

Также бывший муж Фриске был ведущим проекта студии Зеленского «Квартал 95» «Рассмеши комика». Между тем Шепелеву запрещен въезд на территорию Украины как «лицу, создающему угрозу национальной безопасности страны».