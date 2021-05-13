Олигархи влияют на внутреннюю политику украинского государства с экономической точки зрения, используя свое политическое влияние для зарабатывания денег, сказал в интервью Украина.ру политтехнолог Марат Баширов

Деньги украинские олигархи зарабатывают в первую очередь на населении. Это высокие тарифы на газ, на электроэнергию, на воду — вот их основные источники, вот для чего им нужна политическая власть в первую очередь, заявил политтехнолог.

«Олигархи влияют на внутреннюю политику Украины в первую очередь с точки зрения экономики. Их цель на самом деле не политическое влияние ради политического влияния, а политическое влияние ради того, чтобы определенным образом зарабатывать деньги», — сказал Баширов.

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Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейший людей страны по версии Forbes Украина.