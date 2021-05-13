В одной из фанатских групп певицы Аллы Пугачевой в Instagram 12 мая появился архивный снимок Примадонны с ее старшим внуком Никитой Пресняковым. Поклонники артистки просто завалили публикацию комментариями по поводу сходства родственников

«Всегда думала, что он похож на отца, но тут смотрю — вылитый бабулькин»; «Похожи как!»; «Как две капли воды»; «Алла Борисовна, как вы похожи»; «Одинаковые»; «Ну очень внук похож на бабушку и внешне, и талантом»; «Да, копия бабушка. Но и Кристина тоже копия мама», — написали пользователи.

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Киркоров признался, что передал сыну по наследству навязчивый страх © Филипп Киркоров/Инстаграм Никите Преснякову 21 мая исполнится 30 лет, три года назад он женился, живет пара в квартире, подаренной им Аллой Пугачевой.

На Украине Никита известен еще и как фигурант базы «Миротворец», туда его данные внесли за то, что вел концертную деятельность в Крыму, не спросив разрешения на въезд у властей Украины.

Кстати, Пресняков-младший занимается музыкой, как он сам формулирует, «отличной от той, которую транслируют» его бабушка и мама певица Кристина Орбакайте.