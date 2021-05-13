Украинские власти продолжают покрывать организаторов трагедии в одесском Доме профсоюзов, рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Одесского облсовета, лидер коммунистического движения «Боротьба» Алексей Албу

Когда шла речь о том, что Вячеслава Маркина и Андрея Бражевского добивали, это было основано не на официальных свидетельствах о смерти или заключениях экспертов, которые украинская власть так и не обнародовала, а на том, что я видел в свидетельствах очевидцев сам, заявил экс-депутат.

«Мы видим, что на протяжении семи лет власти Украины саботируют расследование и вопреки массе очевидных фактов и свидетельств пострадавших продолжают покрывать реальных организаторов и исполнителей этого массового убийства», — сказал Албу.

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Весной этого года Россия провела в Совбезе ООН неформальное заседание по «формуле Аррии», в котором центральное внимание уделялось трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года.

В ходе мероприятия по видеоконференции выступили экс-депутат Одесского облсовета, лидер коммунистического движения «Боротьба» Алексей Албу, выживший в аде Дома профсоюзов в тот день, и бывший замначальника одесской милиции Дмитрий Фучеджи.