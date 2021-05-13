Исследовательский центр «Ромир» спросил у россиян, кому из звездных личностей они доверяют. Такой опрос проводят не впервые, уже долгое время первое место люди отдают певице Алле Пугачевой. Данные центр опубликовал 12 мая

Второе место заняла телеведущая Ольга Бузова, третье — поп-король Филипп Киркоров, четвертое — певица Полина Гагарина, пятое — музыкант Сергей Шнуров, шестое — исполнитель Сергей Лазарев, седьмое — рэпер Василий Вакуленко (Баста). Последние три позиции первой десятки заняли певцы Егор Крид, уроженка Украины Лолита Милявская и Дима Билан. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НА ВТОРОЙ РЕПЕТИЦИИ «ЕВРОВИДЕНИЯ» УКРАИНСКУЮ СОЛИСТКУ GO_A ЗАМЕНИЛА ЕЕ СОПЕРНИЦА. В описании исследования говорится, что никаких вариантов ответа респондентам не предлагали, опрошенные сами называли артистов, которым доверяют.