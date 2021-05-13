Второе место заняла телеведущая Ольга Бузова, третье — поп-король Филипп Киркоров, четвертое — певица Полина Гагарина, пятое — музыкант Сергей Шнуров, шестое — исполнитель Сергей Лазарев, седьмое — рэпер Василий Вакуленко (Баста).
Последние три позиции первой десятки заняли певцы Егор Крид, уроженка Украины Лолита Милявская и Дима Билан.
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В описании исследования говорится, что никаких вариантов ответа респондентам не предлагали, опрошенные сами называли артистов, которым доверяют.