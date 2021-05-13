В Киеве работники транспорта протестуют у здания мэрии города, требуя повысить тарифы на проезд. Об этом в четверг, 13 мая, сообщило издание Vesti.ua

Отмечается, что к ним также присоединились представители националистических организаций, которые отдельно требуют прекратить коррупцию в городе и отправить в отставку мэра Киева Виталия Кличко.

«Под стенами КГГА (Киевского городского совета. — Ред.) Киевский метрополитен, "Киевпастранс", "Нацкорпус" и ВО "Свобода" проводят акцию протеста. Коммунальные предприятия требуют от городских властей выделить деньги из бюджета или поднять стоимость проезда в транспорте и подземке», — сообщает издание со ссылкой на собственного корреспондента.

В Ассоциации украинских городов пригрозили повысить стоимость проезда в транспорте © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

По их мнению, экономически обоснованный тариф на поездки в метро в этом году должен составлять 21 гривну (56,5 рубля) вместо нынешних 8 гривен (21,5 рубля).