Отмечается, что к ним также присоединились представители националистических организаций, которые отдельно требуют прекратить коррупцию в городе и отправить в отставку мэра Киева Виталия Кличко.
«Под стенами КГГА (Киевского городского совета. — Ред.) Киевский метрополитен, "Киевпастранс", "Нацкорпус" и ВО "Свобода" проводят акцию протеста. Коммунальные предприятия требуют от городских властей выделить деньги из бюджета или поднять стоимость проезда в транспорте и подземке», — сообщает издание со ссылкой на собственного корреспондента.
Митингующие принесли с собой плакаты с надписями: «Мы возим людей на работу», «Кто заплатит нам за работу», «Спасите наши рабочие места».
По их мнению, экономически обоснованный тариф на поездки в метро в этом году должен составлять 21 гривну (56,5 рубля) вместо нынешних 8 гривен (21,5 рубля).