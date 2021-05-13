Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в дом и офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ранее его заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.
Сообщается, что несколько десятков человек с флагами «Нацкорпуса» стоят у здания суда и выкрикивают оскорбления в адрес Медведчука, требуя «посадить его на нары».
Вход в здание охраняется, в здание суда националистов не пускают. Также попасть на заседание не смогли и большинство пришедших журналистов.