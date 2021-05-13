У здания Печерского районного суда Киева, где в настоящее время избирают меру пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, проходит акция националистов. Об этом 14 мая сообщает РИА Новости

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в дом и офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ранее его заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

Атака на Медведчука: ОПЗЖ грозит обратиться к народу © vybor.ua

Вход в здание охраняется, в здание суда националистов не пускают. Также попасть на заседание не смогли и большинство пришедших журналистов.