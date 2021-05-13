Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Братиславе со своим венгерским коллегой Петером Сийярто и договорился о продолжении диалога по вопросам образования и меньшинств с соблюдением национального законодательства Украины.
«Мы также заключим договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации, чтобы наши граждане могли путешествовать безопасно», — подчеркнул Кулеба.
Также министр иностранных дел Украины заявил о том, что Сийярто принял приглашение посетить Донбасс после того, как Венгрия будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы в мае.
Ранее Венгрия стала первым государством Евросоюза, закупившим российскую вакцину «Спутник V». Вскоре после этого венгерское правительство признало ее самой безопасной и эффективной.
В марте глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».