Украина собирается заключить с Венгрией соглашение о признании свидетельств о вакцинации для того, чтобы граждане стран смогли безопасно путешествовать, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter 13 мая

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Братиславе со своим венгерским коллегой Петером Сийярто и договорился о продолжении диалога по вопросам образования и меньшинств с соблюдением национального законодательства Украины.

«Мы также заключим договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации, чтобы наши граждане могли путешествовать безопасно», — подчеркнул Кулеба.

В Приднестровье открылись 26 пунктов вакцинации «Спутником V» © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ранее Венгрия стала первым государством Евросоюза, закупившим российскую вакцину «Спутник V». Вскоре после этого венгерское правительство признало ее самой безопасной и эффективной.

В марте глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».