Основной причиной падения самолета АН-26 возле Чугуева Харьковской области в сентябре 2020 года, в результате которой погибли 26 военнослужащих, являлось разрешение на взлеты конвейерным способом, сказал начальник следственного отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Вадим Приймачок. Его слова приводит «Интерфакс-Украина» 13 мая

«Самой основной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме Чугуев на взлеты указанного самолета конвейерным способом», — заявил Приймачок.

Крушение АН-26 в Казахстане: износ или ремонт «по-украински» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Это привело к тому, что поломка системы ПРТ-24, которая следила за работой левого двигателя, не смогла быть выявлена экипажем своевременно.

По данным следствия, экипаж взлетел с этой поломкой, однако руководители полетов не предоставили практическую помощь экипажу в дальнейших действиях для безопасной посадки самолета.

Еще одной причиной катастрофы стало то, что экипаж был недостаточно подготовленным к ночным полетам, а руководство не оказало помощь летчикам, добавил Приймачок.

Все это в целом привело к падению самолета и гибели 26 человек из 27 находившихся на борту, подчеркнул он.