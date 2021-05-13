«Самой основной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме Чугуев на взлеты указанного самолета конвейерным способом», — заявил Приймачок.
По его словам, такие разрешения происходили в течение последних четырех полетов перед трагедией.
Это привело к тому, что поломка системы ПРТ-24, которая следила за работой левого двигателя, не смогла быть выявлена экипажем своевременно.
По данным следствия, экипаж взлетел с этой поломкой, однако руководители полетов не предоставили практическую помощь экипажу в дальнейших действиях для безопасной посадки самолета.
Еще одной причиной катастрофы стало то, что экипаж был недостаточно подготовленным к ночным полетам, а руководство не оказало помощь летчикам, добавил Приймачок.
Все это в целом привело к падению самолета и гибели 26 человек из 27 находившихся на борту, подчеркнул он.