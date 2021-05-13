Украина и Франция подписали правительственное соглашение о финансировании поставки компанией Alstom 130 большегрузных электровозов для «Укрзализныци» на сумму до 900 млн евро. Об этом в четверг, 13 мая, сообщило агентство «Интерфакс-Украина»

«Соглашение является решающим шагом к будущему проекту по поставке современных локомотивов, отвечающих потребностям украинского железнодорожного рынка. Помимо обеспечения локомотивов, Alstom также сможет предоставить их полное сопутствующее техническое обслуживание на уровне местных депо украинских железных дорог», — говорится в сообщении, опубликованном французским концерном.

Отмечается, что для проекта такого масштаба необходимо привлечь ряд французских заводов Alstom. Заключение странами соглашения, считают в компании, демонстрирует решительную поддержку Францией программы развития транспорта на Украине и через будущие коммерческие контракты в 2021 году может обеспечить Alstom ведущую позицию в плане развития.

«Alstom ценит высокий потенциал украинского рынка, и мы бы с гордостью приняли участие в расширении железнодорожной инфраструктуры страны. Благодаря сотням электрических локомотивов, спроектированных, изготовленных и проданных во всем мире, а также широкому опыту технического обслуживания, Alstom имеет уникальные возможности для реализации такого проекта», — заявил председатель и генеральный директор Alstom Анри Пупар-Лафарж.

Впереди паровоза. Новый глава Укрзализницы пообещал побороть коррупцию © Facebook, Zhmak Volodymyr

Потребности «Укрзализныци» в обновлении парка грузовых электровозов до 2025 года составляют не менее 50 единиц, до 2033 — еще 265.

Ранее стало известно, что государственные исполнители заблокировали все счета «Укрзализныци». Соответствующее решение в апреле вынес Верховный суд, который обязал взыскать долг с АО «Украинская железная дорога» (УЗ) в пользу компании VR Global Partners, L.P. (VR). Суд отклонил кассационную жалобу УЗ, решение не подлежит обжалованию.

Ранее, в 2011 году, «Укрзализныця» взяла у российского «Проминвестбанка» кредит на 161,2 млн долларов и после скачка курса в 2016 году не смогла его погасить. За 123,6 млн долларов кредит купила офшорная компания VR Global Partners (Каймановы Острова).