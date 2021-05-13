«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», — прокомментировал он заявление Евросоюза.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на документ, который представят на саммите лидеров стран ЕС 24-25 мая, сообщило, что Евросоюз подозревает Россию якобы в попытках «де-факто интегрировать» части Восточной Украины, в том числе с помощью выдачи российских паспортов местным жителям. При этом ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос выдачи паспортов носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. В сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.