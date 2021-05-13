Россия не планирует поглощать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом 13 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Песков рассказал, просил ли Медведчук поддержки в России © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на документ, который представят на саммите лидеров стран ЕС 24-25 мая, сообщило, что Евросоюз подозревает Россию якобы в попытках «де-факто интегрировать» части Восточной Украины, в том числе с помощью выдачи российских паспортов местным жителям. При этом ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос выдачи паспортов носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. В сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.