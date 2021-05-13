Лидер «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в случае необходимости залог будет внесен, несмотря на арест счетов его семьи. Об этом 13 мая он рассказал в комментарии журналистам перед началом суда по избранию ему меры пресечения, который транслировал в Facebook сайт «Сегодня»

Медведчук напомнил, что прокуратура просит об аресте или внесения залога на сумму почти 301 миллиона гривен (около 750 миллионов рублей).

«Перед этим органы власти сделали все для того, чтобы я не смог заплатить эти деньги, поскольку по отношению ко мне и моей жене незаконно применены санкции по решению СНБО Украины и заблокированы все счета… У меня достаточно друзей, чтобы поддержали меня в этой ситуации, если это будет необходимо», — заявил он.

Атака на Медведчука: ОПЗЖ грозит обратиться к народу © vybor.ua

Накануне Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. По словам адвоката депутата, меру пресечения Медведчуку скорее всего будут избирать 13 мая.

11 мая СБУ пришла с обысками в дом, где проживает Медведчук со своей семьей, однако политика не было дома. Позже он сообщил, что был за городом. Правоохранители пытались вручить ему подозрение в государственной измене.