Медведчук напомнил, что прокуратура просит об аресте или внесения залога на сумму почти 301 миллиона гривен (около 750 миллионов рублей).
«Перед этим органы власти сделали все для того, чтобы я не смог заплатить эти деньги, поскольку по отношению ко мне и моей жене незаконно применены санкции по решению СНБО Украины и заблокированы все счета… У меня достаточно друзей, чтобы поддержали меня в этой ситуации, если это будет необходимо», — заявил он.
Ранее депутаты Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» заявили о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Накануне Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. По словам адвоката депутата, меру пресечения Медведчуку скорее всего будут избирать 13 мая.
11 мая СБУ пришла с обысками в дом, где проживает Медведчук со своей семьей, однако политика не было дома. Позже он сообщил, что был за городом. Правоохранители пытались вручить ему подозрение в государственной измене.