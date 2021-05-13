«Отмечается применение специальных лазерных приборов оптико-электронного действия с целью препятствования ведению визуального наблюдения», — сказал он.
Также, по словам командующего, в районе ООС снайперы якобы применяют дальнобойные снайперские винтовки калибра 12,7 мм.
«В текущем году отмечается активное применение снайперов, снайперских групп противника, в том числе из состава сил специального назначения вооруженных сил РФ, вооруженных дальнобойными снайперскими винтовками калибра 12,7 мм, оснащенных комплексами контрснайперской борьбы», — заявил он.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.
В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.