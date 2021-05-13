В Донбассе против украинских военных применяется лазерное оружие. Об этом в ходе форума «Украина. 30» 13 мая заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев

«Отмечается применение специальных лазерных приборов оптико-электронного действия с целью препятствования ведению визуального наблюдения», — сказал он.

Генсек ООН поставил крест на планах Зеленского по Донбассу © UN Photo , Evan Schneider

«В текущем году отмечается активное применение снайперов, снайперских групп противника, в том числе из состава сил специального назначения вооруженных сил РФ, вооруженных дальнобойными снайперскими винтовками калибра 12,7 мм, оснащенных комплексами контрснайперской борьбы», — заявил он.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе.

В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.