В белорусском обществе есть запрос на определенные перемены. Об этом 13 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает belta.by

Лукашенко принял верительные грамоты от нового посла РФ © president.gov.by

«Решения этого представительного форума однозначно подтвердили поддержку государственного курса на дальнейшее развитие социального государства с высокотехнологичной экономикой. При этом народное вече показало также запрос общества — по крайней мере, части нашего общества — на определенные перемены, в том числе в общественно-политической жизни», — отметил Лукашенко.

По словам президента, белорусы поддержали объявленный процесс конституционной реформы.

«Правда, это не всем нравится за рубежом. Но даже в таких непростых условиях Беларусь остается приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене», — добавил Лукашенко.

В стране девять месяцев продолжаются протесты с требованием отставки Лукашенко, который, по официальным данным, выиграл выборы с 80% голосов.