В ходе встречи с послами он напомнил, что в феврале состоялось Всебелорусское народное собрание.
«Решения этого представительного форума однозначно подтвердили поддержку государственного курса на дальнейшее развитие социального государства с высокотехнологичной экономикой. При этом народное вече показало также запрос общества — по крайней мере, части нашего общества — на определенные перемены, в том числе в общественно-политической жизни», — отметил Лукашенко.
По словам президента, белорусы поддержали объявленный процесс конституционной реформы.
«Правда, это не всем нравится за рубежом. Но даже в таких непростых условиях Беларусь остается приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене», — добавил Лукашенко.
В стране девять месяцев продолжаются протесты с требованием отставки Лукашенко, который, по официальным данным, выиграл выборы с 80% голосов.