Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, который подозревается в государственной измене, прибыл в Печерский суд Киева. Об этом 13 мая сообщают украинские «Вести»

«В 13:00 запланировано заседание по избранию ему меры пресечения», — говорится в сообщении.

Атака на Медведчука: ОПЗЖ грозит обратиться к народу © vybor.ua

Также сообщалось, что прокуратура потребует в суде ареста Медведчука или внесения залога в сумме почти 301 млн гривен (около 750 млн рублей).

Накануне Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. По словам адвоката депутата, меру пресечения Медведчуку скорее всего будут избирать 13 мая.

11 мая СБУ пришла с обысками в дом, где проживает Медведчук со своей семьей, однако политика не было дома. Позже он сообщил, что был за городом. Правоохранители пытались вручить ему подозрение в государственной измене.