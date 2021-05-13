Украина вошла в тройку мировых экспортеров меда после Китая и Аргентины. Об этом 13 мая сообщил портал Agro Times

По словам вице-президента Национальной академии аграрных наук (НААН) академика НААН, профессора Ануш Балян, импортерами украинского меда традиционно выступают Европейский союз и США.

Кроме того, за последние два года Украина начала экспортировать мед в Израиль, Марокко и Швейцарию. В ценовом сегменте Украина конкурирует с Китаем, Индией и Аргентиной.

«В прошлом году экспортирована 81 тысяча тонн целебного украинского меда. Поэтому и не удивительно, что в настоящем именно украинский мед является не только популярным, но и лакомым продуктом для многих стран мира», — отметила Балян.

Украинцев предупредили о вреде майского мёда © Gingy Db / flickr

При этом, уверена Балян, пчеловодство в сельскохозяйственном производстве на Украине сейчас недооценено.

Стоит отметить, что из-за температурных перепадов зимой в разных регионах страны на 20-25% сократилось количество пчелиных семей. Также предполагается, что прохладное лето позволит собрать на 30-40% больше меда, чем годом ранее.