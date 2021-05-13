Украинская сторона просит вернуть почти 100 человек в рамках инициатив по обмену пленными в Донбассе. Об этом 13 мая заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире «Украина 24»

«Мы просим вернуть более 90 человек… Это первый обмен, который мы планируем, — под 100 человек. И это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач», — заявил Арестович.

Как Зеленский Меркель обманул. Республики Донбасса освобождают пленных и возмущаются © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Кроме того, по словам Арестовича, Киеву не стоит ожидать обмена пленными в ближайшее время, поскольку российская сторона якобы привязывает освобождение пленных к политическим уступкам.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что Украина в апреле передала список на обмен пленными, в котором указаны 85 человек.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.