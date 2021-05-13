«Мы просим вернуть более 90 человек… Это первый обмен, который мы планируем, — под 100 человек. И это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач», — заявил Арестович.
Он добавил, что, по украинским подсчетам, в Донбассе и Крыму находятся 260 граждан Украины, которые Киев намерен обменять.
Кроме того, по словам Арестовича, Киеву не стоит ожидать обмена пленными в ближайшее время, поскольку российская сторона якобы привязывает освобождение пленных к политическим уступкам.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что Украина в апреле передала список на обмен пленными, в котором указаны 85 человек.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.