«В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена (Виктора) Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты!» — заявил он.
По его данным, за два дня обыски прошли в «Киевзеленстрой», в КП «Спецжилфонд», в «Киеавтодора», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.
Также, по словам Кличко, в четверг утром правоохранители «ворвались» домой к главному архитектору Киева, а также пришли домой к председателю исполкома партии «УДАР», поскольку «ищут коррупцию».
Киевсовет изучает возможность введения исполкомов, при которых община и управление городом решает все вопросы. По мнению Кличко, центральные власти оказывают давление с помощью обысков, чтобы не дать руководить городом избранному мэру, а иметь возможность назначать «своего человека».
Накануне пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец сообщила, что Подольская окружная прокуратура вместе с Управлением спецрасследований (УСР) пришла с обысками в офис Коммунального предприятия «Спецжилфонд» Киевской городской государственной администрации.
Кроме «Спецжилфонда» также обыски прошли по адресам ряда компаний и других субъектов в рамках расследования хищений средств на сумму свыше 10 млн гривен (около 25 млн рублей).
Согласно материалам следствия, между КП «Спецжилфонд» и подрядным предприятием в 2018-2020 годах были заключены договоры подряда на выполнение работ по прокладке наружных инженерных сетей, строительство распределительных пунктов, трансформаторной подстанции.