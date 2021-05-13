Мэр Киева Виталий Кличко заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов. Об этом 13 мая он написал в Facebook

«В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена (Виктора) Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты!» — заявил он.

Обыски в партии Кличко: силовики нагрянули в дом главы исполкома УДАРа © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также, по словам Кличко, в четверг утром правоохранители «ворвались» домой к главному архитектору Киева, а также пришли домой к председателю исполкома партии «УДАР», поскольку «ищут коррупцию».

Киевсовет изучает возможность введения исполкомов, при которых община и управление городом решает все вопросы. По мнению Кличко, центральные власти оказывают давление с помощью обысков, чтобы не дать руководить городом избранному мэру, а иметь возможность назначать «своего человека».

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Кроме «Спецжилфонда» также обыски прошли по адресам ряда компаний и других субъектов в рамках расследования хищений средств на сумму свыше 10 млн гривен (около 25 млн рублей).

Согласно материалам следствия, между КП «Спецжилфонд» и подрядным предприятием в 2018-2020 годах были заключены договоры подряда на выполнение работ по прокладке наружных инженерных сетей, строительство распределительных пунктов, трансформаторной подстанции.