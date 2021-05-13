«Полученные данные существенно уточняют численность случаев избыточной смертности, связанной с коронавирусом, которая, как это показано в предыдущих отчетах, в 2020 году превышала число опубликованных летальных случаев в ежедневной статистике от Минздрава примерно втрое», — заявили ученые.
По их данным, которые совпадают с данными Института показателей и оценки здоровья (IHME), который расположен в США, число жертв пандемии на Украине составляет 138 507, а не 46 737.
В апреле на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев. Массовая вакцинация началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.
За сутки в стране подтвердили 346 новых летальных случаев.