Украинские ученые Национальной академии наук пересмотрели данные летальности от коронавируса в стране и заявили, что на самом деле в 2020 году их было втрое больше, чем было отображено в официальной статистике. Об этом 13 мая Национальная академия наук Украины сообщает на своем сайте

«Полученные данные существенно уточняют численность случаев избыточной смертности, связанной с коронавирусом, которая, как это показано в предыдущих отчетах, в 2020 году превышала число опубликованных летальных случаев в ежедневной статистике от Минздрава примерно втрое», — заявили ученые.

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В апреле на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев. Массовая вакцинация началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.

За сутки в стране подтвердили 346 новых летальных случаев.