Один миллиардер и 8451 миллионер задекларировали доходы за 2020 год на Украине. Об этом свидетельствуют данные Налоговой службы, передает 13 мая издание «Украинские новости»

Каждый второй «слуга народа» в Раде – миллионер © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Наибольшее количество миллионеров числится в Киеве (3 375), Днепропетровской (684), Харьковской (595) и Киевской (540) областях. Всего их стало на 6% больше, чем было годом ранее.

Все украинские миллионеры задекларировали доход в сумме 70,4 млрд гривен (почти 190 млрд рублей).

Количество задекларировавших доходы миллионеров на Украине растет. Так, в 2019 году оно увеличилось на 60%, до 8 тысяч лиц по сравнению с 2018 годом. При этом большая часть населения страны вынуждена жить буквально в нищете. По официальным данным, 38,5% жителей страны живет менее чем на $2,7 в день, что фактически совсем немногим больше критерия крайней бедности, составляющего $1,9 в день.