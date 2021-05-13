«Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран. Торжественная церемония состоялась 13 мая во Дворце независимости. Верительные грамоты главе белорусского государства вручили послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне», — говорится в сообщении.
До этого Лукьянов работал послом России в Латвии. С 2019 по 2021 год пост главы российской дипмиссии занимал Дмитрий Мезенцев.
Ранее пресс-служба российской дипмиссии сообщила, что Лукьянов прибыл в Белоруссию и вручил копии верительных грамот главе МИД Владимиру Макею.