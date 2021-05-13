Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести государств, в том числе нового посла РФ Евгения Лукьянова. Об этом в четверг, 13 мая, сообщила пресс-служба главы государства

«Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран. Торжественная церемония состоялась 13 мая во Дворце независимости. Верительные грамоты главе белорусского государства вручили послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне», — говорится в сообщении. Белоруссия после Лукашенко. Что предлагает президент Дмитрий Мезенцев. Ранее пресс-служба российской дипмиссии сообщила, что Лукьянов прибыл в Белоруссию и вручил копии верительных грамот главе МИД Владимиру Макею.