Депутаты Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» заявили о готовности взять подозреваемого в госизмене лидера партии Виктора Медведчука под личное поручительство. Об этом 13 мая сообщил коллега Медведчука по партии Ренат Кузьмин в Facebook

«Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство. Теперь прокурору в процессе придётся доказать суду необходимость лишения свободы Медведчука и объяснить, почему к нему нельзя применить меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов», — написал он.

Атака на Медведчука: ОПЗЖ грозит обратиться к народу © vybor.ua

Для того чтобы Медведчук не смог внести залог и оказался под стражей, по его мнению, президент Владимир Зеленский своим Указом заблокировал все его счета, счета его супруги и предприятий, которыми они владеют.

Накануне Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. По словам адвоката депутата, меру пресечения Медведчуку скорее всего будут избирать 13 мая.

11 мая СБУ пришла с обысками в дом, где проживает Медведчук со своей семьей, однако политика не было дома. Позже он сообщил, что был за городом. Правоохранители пытались вручить ему подозрение в государственной измене.