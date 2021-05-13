«Сорок народных депутатов ОПЗЖ обратились в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство. Теперь прокурору в процессе придётся доказать суду необходимость лишения свободы Медведчука и объяснить, почему к нему нельзя применить меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов», — написал он.
Также Кузьмин сообщил, что прокуратура потребует в суде ареста Медведчука или внесения залога в сумме почти 301 млн гривен (около 750 млн рублей).
Для того чтобы Медведчук не смог внести залог и оказался под стражей, по его мнению, президент Владимир Зеленский своим Указом заблокировал все его счета, счета его супруги и предприятий, которыми они владеют.
Накануне Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. По словам адвоката депутата, меру пресечения Медведчуку скорее всего будут избирать 13 мая.
11 мая СБУ пришла с обысками в дом, где проживает Медведчук со своей семьей, однако политика не было дома. Позже он сообщил, что был за городом. Правоохранители пытались вручить ему подозрение в государственной измене.