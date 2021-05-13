Юмористы вышли на поле в образе футбольной команды в шортах и одинаковых бело-красных футболках, повернувшись к камере спиной. Различить комиков было бы сложно, если бы не надписи, сделанные у них на одежде: номер у всех одинаковый — «95», а вот фамилия у каждого «игрока» — своя.
«Квартал 95» — быстрее, выше, смешнее» — сказано в подписи к публикации.
«У Ткача такая рама, фига себе, спортом занялся, что ли?», «Салом уже заросли», «Зеленого ждут», «А пальмочки не украинские…», «Вы что, в сало играете?», «Стало неинтересно смотреть, и шутки не такие острые, цензура… Скоро закроется "Квартал", к сожалению…», «Заберите своего Зе к себе обратно, ребята», — прокомментировали пользователи.
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Команда «Квартала» традиционно собирается в Турции на майские праздники, где комики проводят фестиваль «Весело». В прошлом году праздник пришлось отменить из-за пандемии, но в этом юмористам все же удалось собраться.