Члены команды «Квартал 95» поделились с поклонниками фото с отдыха в Турции, где комики собрались ради фестиваля «Весело». Публикация появилась в аккаунте студии в Instagram 12 мая

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«Квартал 95» — быстрее, выше, смешнее» — сказано в подписи к публикации.

«У Ткача такая рама, фига себе, спортом занялся, что ли?», «Салом уже заросли», «Зеленого ждут», «А пальмочки не украинские…», «Вы что, в сало играете?», «Стало неинтересно смотреть, и шутки не такие острые, цензура… Скоро закроется "Квартал", к сожалению…», «Заберите своего Зе к себе обратно, ребята», — прокомментировали пользователи.

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Команда «Квартала» традиционно собирается в Турции на майские праздники, где комики проводят фестиваль «Весело». В прошлом году праздник пришлось отменить из-за пандемии, но в этом юмористам все же удалось собраться.