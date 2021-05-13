Правительство Турции отменяет требование предъявлять результаты ПЦР-тестирования пассажирам, которые летят в Турцию с Украины. Об этом 13 мая сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Facebook

«Доступность поездок за границу постепенно восстанавливается для украинского туриста. С 15 мая пассажирам, которые летят в Турцию из Украины, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования», — написал он.

Недовакцинация и странная статистика. Почему Украина бьёт антирекорды по коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

20 апреля в Турции насчитывалось более 61 тысячи случаев заражения коронавирусом в день. Был введен локдаун и комендантский час, который пока еще не отменили. Турецкие власти разработали план по выходу из локдауна. Первый этап стартует 17 мая.

Также в апреле на Украине установили антирекорд по новым случаям коронавируса за весь период эпидемии. За сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев. Массовая вакцинация началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.

Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с Турцией из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в республике.