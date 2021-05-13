Прокуратура требует ареста лидера «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука или внесения залога в сумме почти 301 млн гривен (около 750 млн рублей). Об этом 13 мая сообщил коллега Медведчука по партии Ренат Кузьмин в Facebook

«Через несколько часов Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения Виктору Медведчуку по сфабрикованному Генпрокуратурой делу о государственной измене и нарушении правил ведения войны. Прокуратура требует ареста или внесения залога в сумме 300 миллионов 930 грн, что составляет почти 10 миллионов евро», — написал он.

Атака на Медведчука: ОПЗЖ грозит обратиться к народу © vybor.ua

Накануне Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. По словам адвоката депутата, меру пресечения Медведчуку скорее всего будут избирать 13 мая.

11 мая СБУ пришла с обысками в дом, где проживает Медведчук со своей семьей, однако политика не было дома. Позже он сообщил, что был за городом. Правоохранители пытались вручить ему подозрение в государственной измене.