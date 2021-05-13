Обвинения лидера «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука в госизмене свидетельствуют о планах президента Владимира Зеленского идти на второй президентский срок. Такое мнение 13 мая выразил украинский журналист и политический обозреватель DW Сергей Руденко

«Смею предположить, что история с Виктором Медведчуком — это начало новой президентской кампании Владимира Зеленского. Да, два года назад он уверял, что одной каденции ему будет вполне достаточно… В предстоящей избирательной гонке борьба с подозреваемым в госизмене Виктором Медведчуком может быть ключевой», — отметил украинский журналист и политический обозреватель DW Сергей Руденко в публикации.

Атака на Медведчука: ОПЗЖ грозит обратиться к народу © vybor.ua

Именно во времена президентства Порошенко Медведчук по телефону якобы договаривался с Москвой о перерегистрации в российском Крыму своего предприятия ООО «Новые проекты».

Накануне Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. По словам адвоката депутата, меру пресечения Медведчуку скорее всего будут избирать 13 мая.

11 мая СБУ пришла с обысками в дом, где проживает Медведчук со своей семьей, однако политика не было дома. Позже он сообщил, что был за городом. Правоохранители пытались вручить ему подозрение в государственной измене.