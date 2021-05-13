По словам Ермака, процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано.
«Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций», — заявил Ермак.
Ранее Ермак сообщил, что Зеленский планирует проанализировать, как были выполнены договоренности Парижского саммита «нормандской четверки», на встрече с Путиным.
Также он заявил, что вооруженное противостояние в Донбассе нельзя решить без участия российской стороны в переговорах.
Зеленский поручил Ермаку организовать встречу с Владимиром Путиным. Вначале речь шла о линии разграничения в Донбассе, от чего российский лидер отказался и предложил украинскому коллеге в любое время приехать в Москву.
При этом Ермак считает, что приглашать Путина в Киев будет «некорректно». Позднее Зеленский в интервью итальянскому изданию заявил, что площадкой для двухсторонних переговоров мог бы стать Ватикан или Рим.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР.
Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.