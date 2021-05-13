Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина нужно провести как можно быстрее, поскольку нужны «быстрые реакции». Об этом 13 мая он заявил в комментарии «РБК-Украина»

По словам Ермака, процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано.

«Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций», — заявил Ермак.

Ранее Ермак сообщил, что Зеленский планирует проанализировать, как были выполнены договоренности Парижского саммита «нормандской четверки», на встрече с Путиным.

Будет ли встреча Путин — Зеленский? Обзор политических событий на Украине 24-30 апреля

Зеленский поручил Ермаку организовать встречу с Владимиром Путиным. Вначале речь шла о линии разграничения в Донбассе, от чего российский лидер отказался и предложил украинскому коллеге в любое время приехать в Москву.

При этом Ермак считает, что приглашать Путина в Киев будет «некорректно». Позднее Зеленский в интервью итальянскому изданию заявил, что площадкой для двухсторонних переговоров мог бы стать Ватикан или Рим.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР.

Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.