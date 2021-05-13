Украинский актер и продюсер Андрей Данилко, известный образом проводницы Верки Сердючки, похвастался перед фанатами новым достижением: его песня Make It Rain Champagne («Пусть шампанское льется дождем») стала лучшим иноязычным треком. Об этом артист рассказал 12 мая у себя в Instagram

«Спасибо, Yearly Ukrainian National Awards (украинская музыкальная премия. — Ред.)! Make It Rain Champagne — Лучшая песня на другом языке! Champagne everybody (в переводе с англ. — Всем шампанского)!» — написано на странице у артиста.

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Церемония Yearly Ukrainian National Awards-2021 была перенесена из-за карантина, в итоге мероприятие все же состоялось 12 мая в киевском дворце «Украина».

Андрей Данилко регулярно получает различные премии и награды, однако все чаще его имя появляется в новостных лентах вместе с фамилиями украинских националистов. В частности, на днях радикал Сергей Стерненко обвинил продюсера в выступлении в Сочи, и Данилко пришлось оправдываться и объяснять, что в России бы не он сам, а пародия на его Сердючку.