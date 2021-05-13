В ролике артистка показала, как они со старшей дочерью, 16-летней Марией, проводят вечера. Девочка какое-то время никак не реагировала на вопросы и предложения матери пообщаться, будучи полностью поглощенной социальными сетями.
«Вечер с дочкой. Общаемся прям вовсю. Дочка могла бы мне рассказать… Ты встречаешься с кем-нибудь?» — пошутила над происходящим певица.
На этот вопрос Мария ответила, заявив, что она «одинокая львица» и «сингл леди», что в переводе на русский значит «одинокая леди». В итоге мать и дочь начали петь песню американской исполнительницы Бьонсе Single Ladies.
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Мария Полякова в настоящее время учится в киевской гимназии «Консул», параллельно занимается спортом и берет уроки вокала. Совсем недавно она заявила, что после школы хочет поехать в США, чтобы учиться в музыкальном колледже Беркли на вокальном отделении.
Звездная мать называет Марию улучшенной версией себя. Также недавно стало известно, что с 13 лет девочка зарабатывает на своих соцсетях по несколько тысяч долларов в месяц.