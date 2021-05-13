Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ об организации и проведении военных сборов, в которых примут участие три тысячи резервистов. Соответствующий документ 13 мая был опубликован на официальном сайте главы республики

«В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности <…> постановляю Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период с 17.05.2021 по 21.05.2021», — говорится в документе.

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«Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, находящихся на территории ЛНР, обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда работникам предприятий, организаций и учреждений, призванным на военные сборы, на период прохождения военных сборов», — сказано в документе.

Глава республики также поручил при реализации указа соблюдать социальную дистанцию, а также использовать маски и перчатки.