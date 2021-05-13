«В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности <…> постановляю Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период с 17.05.2021 по 21.05.2021», — говорится в документе.
Пасечник постановил призвать на военные сборы 3 тысячи человек из числа граждан, приписанных в состав резервных формирований в Народную милицию ЛНР, а также привлечь к проведению сборов 198 единиц транспортных средств для комплектования подразделений Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов.
«Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, находящихся на территории ЛНР, обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда работникам предприятий, организаций и учреждений, призванным на военные сборы, на период прохождения военных сборов», — сказано в документе.
Глава республики также поручил при реализации указа соблюдать социальную дистанцию, а также использовать маски и перчатки.