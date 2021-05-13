Упорядочение и контроль официального трудоустройства могут остановить отток строительных кадров из Украины за границу, считает директор по персоналу строительной компании «Интеграл-Буд» Руслан Васютин. Об этом 13 мая сообщает портал «ProfiDOM»

«Тренд трудовой миграции немного снизился в карантин, но там знают и ценят наши кадры. Кто-то вернулся, кто-то остался там, кто-то ждет, чтобы уехать обратно», — сказал он.

Трудовая миграция: почему на Украине не будет пенсий © Ukraina.ru

«Официальный статус сотрудников, особенно тех, кто работает физически на стройплощадках, часто не определен или вообще отсутствует. В нашей компании мы постарались от этого как можно быстрее уйти, оформляя всех, давая официальный статус. Но рынок этим грешит». — отметил Васютин.

Упорядочение и контроль официального трудоустройства могут остановить отток строительных кадров, считает эксперт. Он также подчеркнул, что многие, кто уезжает за рубеж, к этому попросту психологически не готовы.

По мнению Васютина, этот вопрос должен не только решаться на государственном и законодательном уровне, но и исходить от работодателей и крупных игроков, которым важен их имидж.