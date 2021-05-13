В Дании 13 мая началась эксгумация тушек забитых из-за инфицирования коронавирусом норок, передает Ritzaus Bureau

Захоронение норок в Дании обернулось губительными проблемами © Derek Naulls/Pixabay

Как объяснили на одном из заводов, тушки будут смешивать с другим мусором, предназначенным на сжигание, и так надеются обеспечить нормальное горение. Жители близлежащих к заводам территорий не должны почувствовать специфического запаха, потому что борьба с ним предусмотрена технологическими процессами заводов, которые постоянно работают с отходами.

В то же время два муниципалитета, на территории которых находятся массовые захоронения норок, просят власти обеспечить временное проживание в гостинице или другом типе жилья для жителей близлежащих населенных пунктов, так как они могут страдать от запахов. Этот вопрос до сих пор не решен.

В ноябре прошлого года правительство Дании (крупнейшего в мире экспортера норкового меха) решило уничтожить около 15 млн норок со звероферм из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом. В конце декабря был принят закон, запрещающий разведение норок в стране до 31 декабря 2021 года. Всемирная организация здравоохранения назвала поспешным решение Дании об уничтожении миллионов норок.

Местные жители в местах захоронений забитых норок жаловались на возможные риски для здоровья. По утверждению властей, питьевая вода не представляет опасности, но загрязненные поверхностные воды могут попасть в озера и реки. Более того, убитые животные начали подниматься из-под земли. Причиной стал естественный процесс возникновения в них газов, а также то, что их закопали недостаточно глубоко.