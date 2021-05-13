Сейчас в плане обороны и безопасности обсуждается вариант, при котором на территории Белоруссии будет сформирована общая база ОДКБ.
Эксперт отметил, что реализация такого проекта может и не состояться именно в формате ОДКБ, потому что в объединение входят не только РФ и РБ, но это общий вызов для всех, и на этом следовало бы заострить внимание.
«Союзная группировка войск существует, и, возможно, будет объявлено о создании белорусско-российского проекта именно в сфере безопасности, в которой Минск и Москва очень серьезно продвинулись за последние несколько месяцев. В частности, было подписано соглашение о создании трех центров специальной подготовки для вооруженных сил», — указал Лущ.
Собеседник издания добавил, что его политическая партия давно говорила о том, что необходимо создание союзной группировки войск, более тесное сотрудничество штабов, формирование единого штаба и согласованная политика в сфере безопасности и обороны.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.