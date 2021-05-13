В представительстве отметили, что под огонь украинских вооруженных формирований попали окрестности сел Новая Марьевка и Григоровка на юге Донецкой Республики.
«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза», — заявили в ДНР.
По сообщению представительства, всего было выпущено 17 боеприпасов калибром более 12,7 мм. Также применялись 82-мм минометы, стрелковое оружие и гранатометы. Попытки ДНР установить режим тишины были проигнорированы украинской стороной.
С 11 на 12 мая со стороны Киева также было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.