Донецкая Народная Республика за сутки дважды подверглась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня 13 мая

В представительстве отметили, что под огонь украинских вооруженных формирований попали окрестности сел Новая Марьевка и Григоровка на юге Донецкой Республики.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза», — заявили в ДНР.

Вооруженные формирования Украины нанесли минометный удар по ДНР © Facebook, Операція об'єднаних сил

С 11 на 12 мая со стороны Киева также было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.