Каждый россиянин имеет в среднем 48 шансов найти свою вторую половинку в течение всей жизни. Такие данные в ходе исследования получила международная сеть знакомств Badoo, передает 13 мая РИА Новости

Вербное воскресенье: как привлечь любовь, деньги и здоровье © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По просьбе Badoo, математик Бобби Сигалл рассчитал, сколько «идеальных партнеров» в среднем может встретить взрослый россиянин, живущий в городе. Опираясь на результаты опроса россиян, а также на данные о населении страны, Сигалл выяснил, что среднее число людей, с которыми взрослый городской житель России мог бы создать пару, равно 48.

«Вероятность того, что для каждого из нас предназначен один-единственный человек, крайне мала. Все мы очень разные, и число 48 — не абсолютно, но честность и открытость определенно повышают шансы найти подходящего партнера. Хотя, конечно, притяжение и химию между людьми нельзя измерить математикой», — прокомментировал Сигалл.

Исследование проводилось в апреле, в нем приняли участие тысяча человек (65% из них мужчины и 35% женщины).