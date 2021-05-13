Эксперты отмечают, что идея встретить своего единственного спутника жизни очень популярна в России: 52% ищут «того самого» человека, при этом некоторые опасаются, что уже упустили свой шанс.
По просьбе Badoo, математик Бобби Сигалл рассчитал, сколько «идеальных партнеров» в среднем может встретить взрослый россиянин, живущий в городе. Опираясь на результаты опроса россиян, а также на данные о населении страны, Сигалл выяснил, что среднее число людей, с которыми взрослый городской житель России мог бы создать пару, равно 48.
«Вероятность того, что для каждого из нас предназначен один-единственный человек, крайне мала. Все мы очень разные, и число 48 — не абсолютно, но честность и открытость определенно повышают шансы найти подходящего партнера. Хотя, конечно, притяжение и химию между людьми нельзя измерить математикой», — прокомментировал Сигалл.
Исследование проводилось в апреле, в нем приняли участие тысяча человек (65% из них мужчины и 35% женщины).