В подземном переходе киевского метро, который ведет к станции «Лесная», 23-летняя жительница украинской столицы родила мальчика, сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон на своей странице в Facebook 12 мая

По данным службы полиции Киева, 12 мая около 20:00 вечера сотрудники правоохранительных органов услышали крики о помощи, после чего обнаружили на полу в подземном переходе женщину с новорожденным.

«Работники полиции принесли женщине одеяло, воду, необходимые вещи гигиены и вызвали врачей», — передает пресс-служба.

На Украине родились близнецы в одной «рубашке» - фото © РИА Новости, Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Ранее на Волыни женщина не успела добраться в больницу и родила прямо за рулем своей машины. К полицейским, патрулировавшим дороги, подбежал мужчина, увидевший рожавшую женщину в автомобиле, и сообщил им о том, что ее нужно отвезти в больницу.