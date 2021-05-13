По данным службы полиции Киева, 12 мая около 20:00 вечера сотрудники правоохранительных органов услышали крики о помощи, после чего обнаружили на полу в подземном переходе женщину с новорожденным.
«Работники полиции принесли женщине одеяло, воду, необходимые вещи гигиены и вызвали врачей», — передает пресс-служба.
В полиции также добавили, что сейчас молодая мама с ребенком находятся в больнице и чувствуют себя хорошо.
Ранее на Волыни женщина не успела добраться в больницу и родила прямо за рулем своей машины. К полицейским, патрулировавшим дороги, подбежал мужчина, увидевший рожавшую женщину в автомобиле, и сообщил им о том, что ее нужно отвезти в больницу.