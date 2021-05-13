Более 130 американских дипломатов и военных, работавших за рубежом, столкнулись с загадочными проблемами, связанными с повреждением мозга. Об этом 12 мая сообщила газета New York Times со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц

Психопатия как обыденность. Украина — королевство кривых мозгов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Сообщается, что первоначально стало известно о 60 случаях проблем со здоровьем в Китае и на Кубе. Теперь повреждения были также зафиксированы у дипломатов в Европе и странах Азии. Случаи, которые были зарегистрированы внутри страны, по мнению источников, скорее всего, являются последствиями того, что произошло с пострадавшими за рубежом.

По данным газеты, степень повреждения мозга у людей варьируется от головных болей до мыслей о самоубийстве.

Сообщается, что аналогичные инциденты получили распространение около пяти лет назад. Администрация экс-президента США Дональда Трампа пыталась усилить участие Министерства обороны в расследовании причин этих случаев, однако сотрудники администрации столкнулись с трудностями из-за федеральной защиты данных о здоровье, которая ограничила их доступ к нужной информации.

Сейчас Совет национальной безопасности занимается сбором данных для выявления возможной закономерности среди ранее не зафиксированных повреждений. Администрация президента США Джо Байдена призвала ведомства назначить координаторов, которые занимались бы выявлением причин повреждений мозга у чиновников и военных и улучшением качества медицинских услуг, предоставляемых пострадавшим сотрудникам.

Так, в ЦРУ было создано специальное подразделение, которое занимается сбором информации о новых инцидентах. Замдиректора ведомства Дэвид Коэн назначен ответственным за расследование причин. Он будет ежемесячно встречаться с пострадавшими сотрудниками и проводить регулярные брифинги перед членами конгресса.