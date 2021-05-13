По мнению Евросоюза, Россия планирует «де-факто интегрировать» восток Украины при помощи нелегитимных выборов. Об этом говорится в документе, распространенном среди членов ЕС, сообщило агентство Bloomberg

Евросоюз призывает усилить энергетическую безопасность Украины, а также привлечь ее к некоторым проектам по безопасности.

Генсек ООН поставил крест на планах Зеленского по Донбассу © UN Photo , Evan Schneider Владимира Путина о том, что выдача российских паспортов в республиках носит исключительно гуманитарный характер.

В документе также перечислили условия для укрепления Украины перед «российской агрессией». Также поднимается вопрос возможного снижения энергозависимости Украины и России.

По мнению украинского политолога Павла Рудякова, Россия сейчас не может по целому ряду обстоятельств интегрировать Донбасс, а Украина — не хочет, по мотивам внешнего управления.