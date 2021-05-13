Евросоюз призывает усилить энергетическую безопасность Украины, а также привлечь ее к некоторым проектам по безопасности.
В организации также считают, что ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы, несмотря на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что выдача российских паспортов в республиках носит исключительно гуманитарный характер.
В документе также перечислили условия для укрепления Украины перед «российской агрессией». Также поднимается вопрос возможного снижения энергозависимости Украины и России.
По мнению украинского политолога Павла Рудякова, Россия сейчас не может по целому ряду обстоятельств интегрировать Донбасс, а Украина — не хочет, по мотивам внешнего управления.